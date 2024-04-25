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Hisense PX3-PRO: ультракороткий фокус и технология Polarized 3D


25.04.2024 14:42

 

 

PX3-PRO – новый ультракороткофокусный 4K видеопроектор Hisense из фирменной серии Laser Cinema. В продаже проектор появится в третьем квартале нынешнего года. Ожидаемая розничная цена – 3499,99 долларов США.

 

Hisense продолжает развивать направление универсальных видеопроекторов для домашнего применения и разрабатывать устройства, которые не требуют специальных условий для просмотра кинофильмов. Источник света, которым оснащается PX3-PRO – лазерный TriChroma с яркостью до 3000 ANSI люмен; проектор можно использовать при дневном освещении без необходимости затемнять помещение. Есть поддержка Dolby Vision, цветовая гамма – до 110% BT.2020, размер проецируемого изображения – от 80 до 150 дюймов по диагонали.

 

Аудиосистема проектора усовершенствована – мощность встроенных динамиков производства Harman Kardon составляет 50 Вт. К источникам сигнала проектор подключается через порты HDMI на задней панели; один из них – с поддержкой ARC и 4K / 60 Гц. Предусмотрена поддержка Wi-Fi, Ethernet LAN, Google TV с доступом к Netflix, Disney+, Hulu и Amazon Prime, а также IMAX Enhanced, HDR10+ и Polarized 3D.

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