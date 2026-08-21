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Hisense PX4 Pro: картинка премиум-класса


21.08.2026 11:06

 

 

PX4 Pro – новый лазерный проектор Hisense, ультракороткофокусное устройство с технологией TriChroma и регулируемым размером проекции от 80 до 200 дюймов.

 

С Hisense PX4 Pro эффект присутствия в кинозале гарантирован – благодаря яркости 3500 ANSI-люменов и красочному живому изображению с высоким уровнем чёткости и выразительности. Новинка оснащается цифровым лазерным процессором LPU Digital Laser Engine 3.0. Цветовой охват: 118% по стандарту BT.2020; проектор способен воспроизводить широкий спектр оттенков цвета. Фирменная технология динамической градации серого (Dynamic Grayscale Technology) и усовершенствованная диафрагма объектива Iris обеспечивают глубину и реалистичность изображения и возможность рассмотреть мельчайшие детали даже в тёмных сценах.

 

Hisense PX4 Pro подходит не только киноманам, но и любителям компьютерных сражений. Это первый в мире лазерный проектор с технологией TriChroma, сертифицированный FreeSync Premium. Плавность отображения игрового процесса на большом экране обеспечена сверхнизкой задержкой 1 мс, частотой обновления до 240 Гц при разрешении 2K и поддержкой VRR и Dolby Vision Gaming.

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