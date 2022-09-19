ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Hisense снижает цены


19.09.2022 01:32

 

 

До конца сентября в магазинах М.Видео, Эльдорадо, Ситилинк, Технопарк и РБТ действуют специальные условия на покупку техники Hisense. В акции участвуют телевизоры и саундбары; с перечнем моделей можно ознакомиться на сайтах перечисленных торговых сетей.

 

В частности, цены снижены на флагманские модели ТВ Hisense U7HQ и Hisense U8GQ. Это устройства из серии ULED с высокой пиковой яркостью, частотой обновления 120 Гц и локальным затемнением. Изображение чёткое и насыщенное, с отличной детализацией. Есть спортивный режим, который улучшает воспроизведение динамических сцен. Телевизоры Hisense U7HQ имеют сертификат IMAX Enhanced; эта модель является официальным телевизором Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Hisense U8GQ созданы на базе технологии Mini-LED. Мини-светодиоды в 50 раз меньше обычных; они точную передают глубокий чёрный цвет и яркие оттенки. Как и модель, упомянутая выше, телевизоры U8GQ подходят как для просмотра фильмов, так и для видеоигр. Технология динамической компенсации качества изображения MEMC позволяет избежать размытия и дрожания.

 

Саундбар Hisense HS312, который до 30 сентября можно купить со скидкой, поддерживает технологию Dolby Atmos. Суммарная мощность динамиков – 300 Вт.

Связанные новости:
 Первый проектор Leica: дорого, красиво, многообещающе - 07.09.2022 10:50
 В М.Видео и Эльдорадо за Hisense A85H! - 02.09.2022 10:36
 Hisense: новые стандарты качества жизни - 19.08.2022 06:49
 Hisense и Leica – за развитие технологий Laser TV - 12.08.2022 11:39
 «Андроидный» Hisense  - 09.08.2022 09:53
 Hisense Laser TV: поддержка Dolby Atmos - 01.07.2022 12:05
 «М.Видео» вывела на рынок новый ТВ-бренд - 05.08.2020 13:39
 MediaMarkt не справился с Россией - 21.05.2018 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007