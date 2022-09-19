Hisense снижает цены

19.09.2022 01:32

До конца сентября в магазинах М.Видео, Эльдорадо, Ситилинк, Технопарк и РБТ действуют специальные условия на покупку техники Hisense. В акции участвуют телевизоры и саундбары; с перечнем моделей можно ознакомиться на сайтах перечисленных торговых сетей.



В частности, цены снижены на флагманские модели ТВ Hisense U7HQ и Hisense U8GQ. Это устройства из серии ULED с высокой пиковой яркостью, частотой обновления 120 Гц и локальным затемнением. Изображение чёткое и насыщенное, с отличной детализацией. Есть спортивный режим, который улучшает воспроизведение динамических сцен. Телевизоры Hisense U7HQ имеют сертификат IMAX Enhanced; эта модель является официальным телевизором Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Hisense U8GQ созданы на базе технологии Mini-LED. Мини-светодиоды в 50 раз меньше обычных; они точную передают глубокий чёрный цвет и яркие оттенки. Как и модель, упомянутая выше, телевизоры U8GQ подходят как для просмотра фильмов, так и для видеоигр. Технология динамической компенсации качества изображения MEMC позволяет избежать размытия и дрожания.



Саундбар Hisense HS312, который до 30 сентября можно купить со скидкой, поддерживает технологию Dolby Atmos. Суммарная мощность динамиков – 300 Вт.



