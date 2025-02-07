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Hisense сохраняет лидерские позиции


07.02.2025 13:30

 

 

Hisense третий год подряд занимает второе место в мире по объему поставок телевизоров. По итогам прошедшего года доля телевизоров Hisense в общемировом объёме поставок составила 14,06% (учитывая продукцию брендов Hisense и Toshiba TV).

 

Согласно данным отчёта, составленного аналитиками института маркетинговых исследований AVC Revo, в 2024 году рост поставок ТВ Hisense составил 11,9%, доля поставок – 14,06%. Помимо сохранения второго места в мире по объёму поставок телевизоров, компания вышла на первое место по поставкам ТВ с диагональю 100 дюймов и больше: доля поставок таких ТВ на мировом рынке достигла 47%.

 

Залог успеха, по мнению руководства компании – в неустанном стремлении Hisense к технологическому прогрессу. В числе последних новинок, представленных на выставке CES 2025 – первый в мире 136-дюймовый телевизор, созданный на базе технологии MicroLED.

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