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HiSense в каталоге Digis


04.10.2021 10:52

 

 

В дистрибьюторском портфеле российской компании Digis появились системы HiSense Laser TV. Название линейки не должно вводить в заблуждение: это не телевизоры в привычном понимании, а комплекты, состоящие из ультракороткофокусного проектора с лазерным источником света и специального экрана.

 

Минимальное расстояние между проектором и экраном, а также световой поток до 3000 люмен позволяет использовать устройства Laser TV даже в светлых, не полностью затемнённых помещениях. Из других плюсов: простейшая система управления, несложная настройка и доступ к разным источникам контента: телевизионные каналы транслируются с помощью встроенного тюнера, а потоковый контент – через платформу Smart TV.

 

Потребителю предлагается выбор из трёх систем с экранами диагональю 88, 100 и 120 дюймов. Все модели оснащаются парой встроенных динамиков мощностью по 15 Вт; имеется поддержка Dolby Atmos и HDR. На случай, если базовый функционал Laser TV покажется кому-то недостаточным, предусмотрены порт подключения внешних устройств, от HDMI и USB 2.0 до цифровых и аналоговых аудио-входов.

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