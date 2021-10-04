HiSense в каталоге Digis

04.10.2021 10:52

В дистрибьюторском портфеле российской компании Digis появились системы HiSense Laser TV. Название линейки не должно вводить в заблуждение: это не телевизоры в привычном понимании, а комплекты, состоящие из ультракороткофокусного проектора с лазерным источником света и специального экрана.



Минимальное расстояние между проектором и экраном, а также световой поток до 3000 люмен позволяет использовать устройства Laser TV даже в светлых, не полностью затемнённых помещениях. Из других плюсов: простейшая система управления, несложная настройка и доступ к разным источникам контента: телевизионные каналы транслируются с помощью встроенного тюнера, а потоковый контент – через платформу Smart TV.



Потребителю предлагается выбор из трёх систем с экранами диагональю 88, 100 и 120 дюймов. Все модели оснащаются парой встроенных динамиков мощностью по 15 Вт; имеется поддержка Dolby Atmos и HDR. На случай, если базовый функционал Laser TV покажется кому-то недостаточным, предусмотрены порт подключения внешних устройств, от HDMI и USB 2.0 до цифровых и аналоговых аудио-входов.