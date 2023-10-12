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Hisense в России: расширение линейку Mini LED ТВ


12.10.2023 16:27

 

 

Новые модели Mini LED телевизоров предлагает российским потребителям компания Hisense. Производитель расширяет ассортимент фирменных ТВ, представленных на российском рынке, устройствами серий UXKQ, U6KQ, U7KQ и U8KQ.

 

Hisense UXKQ – это телевизоры с сертификацией WiSA Ready. Пиковая яркость дисплеев с диагональю 65 и 85 дюймов – до 2500 нит. Высокое качество изображения при любом освещении обеспечивают функция оптимизации изображения Dynamic X-Display, устраняющая засветку и блики, и подсветка Mini LED X с высокой плотностью размещения светодиодов. Количество зон локального затемнения увеличено до 1456 в моделях 65”, и до 5184 – в моделях 85”; благодаря этому чёрный цвет остаётся глубоким даже при высоком уровне общей яркости, а изображение получается чётким и контрастным. Телевизоры оснащаются встроенной аудиосистемой конфигурации 4.1.2 с боковыми динамиками и встроенным же сабвуфером. В комплект поставки входит универсальная подставка с двумя вариантами положения ножек: разнесённых широко или расположенных близко друг к другу.

 

В числе новинок – и модели U6KQ, U7KQ и U8KQ с пиковой яркостью до 600 нит, до 1000 нит и до 1500 нит соответственно. Все модели оснащены технологией квантовых точек (Quantum Dot), обеспечивающей точную передачу оттенков цвета. Телевизоры поддерживают Dolby Vision Atmos и все основные форматы HDR-видео, включая Dolby Vision HDR10, HDR 10+ и HLG. Геймеры оценят наличие профессионального игрового режима Game Mode PRO с низкой задержкой в сочетании с частотой обновления 144 Гц. Hisense U7KQ и U8KQ поддерживают режим HSR, «разгоняющий» частоту обновления до 240 Гц, а модели U6KQ и U7KQ – панель Game bar, которая формирует отчёты о частоте обновления и входной задержке в режиме реального времени.

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