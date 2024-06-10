Hisense VIDAA: растёт быстрее других

10.06.2024 21:28

Операционная система VIDAA, которую разработали в компании Hisense, стала первой в мире по темпам роста. Рост за 2023 год составил 23%; об этом сообщила консалтинговая компания Futuresource Consulting.



Ежемесячно пользователи, являющиеся владельцами телевизоров с операционной системой VIDAA, просматривают более 1,13 миллиарда часов видеоматериалов. На фоне других Smart TV платформ ОС VIDAA выделяется бОльшим быстродействием – оно достигается благодаря оптимизации параметров, высокой стабильностью работы и интуитивно понятным интерфейсом. Даже тот, кто ранее не имел опыта взаимодействия с умными телевизорами, чувствует себя максимально комфортно, используя VIDAA.



В 2023 году российским пользователям была представлена обновлённая версия ОС VIDAA, U7, с особенно широким набором популярных сервисов, в число которых входят VK Видео, KION, Wink, «Кинопоиск», ОККО, PREMIER, «Иви», START и т. д. VIDAA U7 содержит «умную» систему рекомендаций и поддерживает голосовое управление: VIDAA Voice и Алиса могут регулировать громкость, переключать каналы, запускать приложения, искать нужный контент, и т.д.



