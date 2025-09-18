Hisense VIDAA U9: интеллект на высоте

18.09.2025 17:18

Hisense обновила операционную систему своих «умных» телевизоров: вышла новая версия ОС VIDAA.



VIDAA U9 – усовершенствованная ОС, которая способна точнее распознавать интересы пользователей и предлагать более разнообразный контент, соответствующий этим интересам. Разработчики обновили интерфейс, благодаря чему навигация по системе стала удобнее, а найти нужное получается быстрее. Появился блок «Недавнее» – он позволяет мгновенно возвращаться к просмотренному контенту, а «горячая» клавиша Quick Input облегчает переключение между источниками сигнала. Ещё одно новшество – раздел TV Channels+: это альтернатива внешним ТВ-сервисам, которая обеспечивает простой доступ к популярным каналам внутри платформы. Благодаря искусственному интеллекту персональные рекомендации теперь выдаются не просто перечнем, но сопровождаются короткими описаниями (также сгенерированными ИИ): кому-то это поможет быстрее принять решение о просмотре.



VIDAA Play – раздел для геймеров: в универсальном игровом центре собраны различные игры; можно адаптировать параметры системы, изменяя частоту обновления и задержку ввода, регулируя соотношение сторон экрана и пр. А раздел VIDAA Art создан для взаимодействия с прекрасным: пользователи могут выбирать и выводить на экран ТВ (когда телевизор не используется по прямому назначению) изображения произведений искусства. Из прочих «умных» функций стоит отметить MultiView (разделение экрана, когда нужно, например, совместить просмотр фильма с чтением новостей), приложение Yeelight! (синхронизирующее параметры освещения с фильмами и музыкой), Smart Life (центр управления «умным» домом) и голосовое управление VIDAA Voice.



