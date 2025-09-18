ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Hisense VIDAA U9: интеллект на высоте


18.09.2025 17:18

 

 

Hisense обновила операционную систему своих «умных» телевизоров: вышла новая версия ОС VIDAA.

 

VIDAA U9 – усовершенствованная ОС, которая способна точнее распознавать интересы пользователей и предлагать более разнообразный контент, соответствующий этим интересам. Разработчики обновили интерфейс, благодаря чему навигация по системе стала удобнее, а найти нужное получается быстрее. Появился блок «Недавнее» – он позволяет мгновенно возвращаться к просмотренному контенту, а «горячая» клавиша Quick Input облегчает переключение между источниками сигнала. Ещё одно новшество – раздел TV Channels+: это альтернатива внешним ТВ-сервисам, которая обеспечивает простой доступ к популярным каналам внутри платформы. Благодаря искусственному интеллекту персональные рекомендации теперь выдаются не просто перечнем, но сопровождаются короткими описаниями (также сгенерированными ИИ): кому-то это поможет быстрее принять решение о просмотре.

 

VIDAA Play – раздел для геймеров: в универсальном игровом центре собраны различные игры; можно адаптировать параметры системы, изменяя частоту обновления и задержку ввода, регулируя соотношение сторон экрана и пр. А раздел VIDAA Art создан для взаимодействия с прекрасным: пользователи могут выбирать и выводить на экран ТВ (когда телевизор не используется по прямому назначению) изображения произведений искусства. Из прочих «умных» функций стоит отметить MultiView (разделение экрана, когда нужно, например, совместить просмотр фильма с чтением новостей), приложение Yeelight! (синхронизирующее параметры освещения с фильмами и музыкой), Smart Life (центр управления «умным» домом) и голосовое управление VIDAA Voice.

Связанные новости:
 Стиль и удобство с Hisense Smart Laser Cinema PT1 - 11.08.2025 10:20
 Hisense M2 Pro: «картинка» 4К и «умные» технологии - 08.08.2025 14:37
 Hisense: интеграция VIDAA и Control4 - 28.07.2025 14:34
 Новые модели ТВ Hisense: Mini-LED и QLED - 03.06.2025 08:45
 QLED-телевизоры Hisense: высокая пиковая яркость и технология Hi-View Engine Pro - 27.06.2024 13:00
 Hisense VIDAA: растёт быстрее других  - 10.06.2024 21:28
 Тройной лазер и встроенный звук: Hisense C1 - 23.10.2023 16:22
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007