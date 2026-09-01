Hisense вновь на первом месте

01.09.2026 09:54

Международный институт маркетинговых исследований Omdia свидетельствует об очередном достижении компании Hisense. Согласно аналитическому отчёту Omdia, этот производитель телевизионной техники занял в первом полугодии 2026 года первое место в мире по объёму поставок телевизоров с диагональю от 100 дюймов.



Доля рынка Hisense, по данным Omdia, составила более 55%. Эти цифры говорят, в том числе, об увеличении пользовательского спроса на телевизоры с большими экранами, обеспечивающими иммерсивный эффект при просмотре фильмов и ТВ-программ. В случае с продукцией Hisense, в частности, устройств серии UR9, реалистичность изображения, точность цветопередачи, а также высокие контрастность и детализация достигаются благодаря технологии RGB MiniLED с независимым управлением красным, зелёным и синим светом непосредственно в источнике подсветки. В серии U6 Pro (Hi-QLED MiniLED) локальное затемнение дополнено технологией квантовых точек Quantum Dot, что позволило увеличить яркость светлых участков, глубину чёрного и насыщенность цветов.



Успех Hisense в сегменте телевизоров с экранами больших диагоналей распространяется и на лазерные модели. Напомним: в 2025 году компания обеспечила более 70% (то есть более двух третей) объёма мировых поставок этих устройств. В ближайшее время бренд представит свои новые решения и идеи по дальнейшему развитию фирменной концепции «Инновации для яркой жизни» (Innovating a Brighter Life), приняв участие в выставке IFA 2026.