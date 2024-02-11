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Hisense: второе место в мире по объёмам поставок ТВ


11.02.2024 18:14

 

 

По итогам прошедшего года компания Hisense сохранила второе место в мире по объёму поставок телевизоров. Компания из года в год демонстрирует хороший рост; если другие производители телевизоров не могут похвастать стабильным результатом, Hisense – единственная из пяти ведущих ТВ-брендов – продолжает наращивать продажи в течение последних шести лет.

 

В минувшем году объём поставок составил 25,9 миллиона телевизоров. Объём поставок в Северную Америку и Европу вырос вдвое, а в целом на зарубежные рынки увеличился на 12,2%. Источник информации: институт маркетинговых исследований AVC Revo; цифры опубликованы в «Ежемесячном отчёте об объёме поставок телевизоров мировых брендов за 2023 год». Hisense управляет 34 промышленными парками, 25 научно-исследовательскими центрами и 66 иностранными представительствами.

 

На прошедшей в январе выставке потребительской электроники CES 2024 компания представила ряд новых разработок и флагманских продуктов, в том числе серию «умных» телевизоров UX с LED-подсветкой Mini-LED X, а также новинки из линейки фирменных устройств Laser TV. В числе последних – первый в мире лазерный телевизор с разрешением 8K Sonic Screen Laser TV. В нынешнем году компания вновь, уже в третий раз, выступит официальным партнером Чемпионата Европы по футболу. Ожидается, что к началу чемпионата Hisense представит новые модели телевизоров.

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