Hisense вырывается вперёд

07.02.2023 12:28

Компания Hisense стала крупнейшим мировым поставщиком телевизоров. Это следует из последнего отчёта Института рыночных исследований AVC Revo: по данным аналитиков, в декабре 2022 года объём поставок ТВ Hisense достиг 2,326 млн. единиц, что выводит китайскую компанию на первое место в мире среди всех других телевизионных брендов.



Ранее Hisense занимала второе место по объёму поставок телевизоров (по данным того же AVC Revo). Её рыночная доля достигла 12,06%, а объём зарубежных поставок увеличился на 12,2% по сравнению с 2021 годом. Особенно быстрый рост отмечен в Европе, Японии и на развивающихся рынках. Согласно исследованию China National Image, опубликованному Китайской международной издательской группой, Hisense в течение шести лет подряд входит в десятку самых узнаваемых китайских брендов за рубежом, экспортируя свою продукцию в более чем 160 стран и регионов.



Компания основана в 1969 году; штаб-квартира находится в городе Циндао. Помимо торговой марки Hisense, ей принадлежат бренды Toshiba TV, Gorenje, Ronshen, ASKO, Vidaa и др. Основные направления бизнеса: производство бытовой техники, мультимедиа, интеллектуальные информационные технологии. «Умные» телевизоры – не единственная категория выпускаемой продукции, в которой Hisense обошла конкурентов: компания также лидирует в таких секторах, как системы интеллектуального транспорта, точная медицина и оптическая связь.



