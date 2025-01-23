Hisense задаёт тренды

23.01.2025 13:32

Компания Hisense продолжит сотрудничество с Pantone и Devialet; об этом было объявлено на выставке CES 2025. Hisense планирует разработать новые модели телевизоров с интегрированными в них технологическими аудиорешениями Devialet; устройства будет сертифицированы по программе Pantone Validation. Стоит отметить, что Hisense является первым в мире производителем лазерных ТВ, кто получил сертификаты соответствия Pantone Validated и SkinTone Validated.



В числе новинок, показанных на выставке – 116-дюймовый LED-телевизор TriChroma c технологией RGB Local Dimming с независимыми чипами управления светодиодами красного, зеленого и синего цветов. Технологии AI Peak Brightness и AI Banding Smoother настраивают контрастность, яркость и цвет в режиме реального времени. Пиковая яркость устройства 10000 нит, цветовой охват составляет 97% BT.2020. Многоканальная (6.2.2) аудиосистема –с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X. «Умная» технология оптимизации звука меняет звучание в зависимости от воспроизводимого контента.



Ещё одной новинкой, которую Hisense демонстрировала на выставке, стал первый в мире 136-дюймовый телевизор на базе технологии MicroLED. Его экран состоит из почти 25 миллионов светодиодов, изображение даже в хорошо освещённом помещении отличается высокой чёткостью и точной цветопередачей. Максимальная яркость 10000 нит, коэффициент контрастности 1000000:1. Используемый процессор: Hi-View AI Engine X. Устройство поддерживает Dolby Atmos, Dolby Vision IQ, DTS Virtual:X, HDR10+ и режим Filmmaker.



