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HomePod mini: презентация состоялась


14.10.2020 10:21

 

 

Новая смарт-колонка от Apple, HomePod mini, воспроизводит аудио, поддерживает функции голосового ассистента Siri, может управлять элементами умного дома. Благодаря функции «интерком» можно отправлять голосовые сообщения на колонки, расположенные в других помещениях. Звучит многообещающе, но есть одно «но»: продажи новинки в России пока не планируются.

 

Внутри миниатюрного устройства – полнодиапазонный динамик и два пассивных излучателя, а также четыре микрофона, один из которых предназначен для того, чтобы выделить голос владельца из общего звукового фона. В описании колонки присутствует словосочетание computational audio (вычислительное аудио): звук оптимизируется автоматически – для этого процессор совершает более 100 вычислений в секунду. Из двух HomePod mini можно составить стереопару. Использование чипа U1 с поддержкой связи UWB (Ultra Wideband) обеспечивает мгновенную передачу звука с iPhone на колонку – для этого достаточно поднести смартфон к громкоговорителю. Доступные музыкальные сервисы и радио: Apple Music, iHeartRadio, radio.com, TuneIn; производитель планирует вскоре добавить Pandora и Amazon Music.

 

Одна из новых функций, «Интерком», позволяет людям, находящимся в доме или квартире, общаться, не переходя из одного помещения в другое и не повышая голос: сообщение передаётся по интеркому в другую комнату или сразу в несколько, и автоматически воспроизводится на имеющейся там колонке HomePod. Эту функцию поддерживают также iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods и CarPlay; отправлять сообщения можно, даже находясь далеко от дома.

 

Разработчики HomePod mini утверждают, что использование устройства никак не нарушает частную жизнь пользователей: запросы не привязаны к Apple ID пользователя, личная информация не продаётся рекламодателям или иным организациям, а на серверы Apple может пересылаться только после того, как Siri распознает голос пользователя локально на устройстве или пользователь активирует Siri прикосновением.

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