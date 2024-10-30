Homiffi: разбудит, согреет и споёт

30.10.2024 12:57

Homiffi – очередное комбо-устройство, в котором объединено множество самых разных функций, от обычного будильника до смарт-колонки. Небольшой гаджет, который следует размещать на прикроватной тумбе, показывает время, позволяет зарядить мобильный телефон, воспроизводит аудио, а ещё дует тёплым или холодным воздухом, чтобы сделать ваш сон более комфортным. Он может направлять в сторону спящего поток воздуха, согревающего или, наоборот, прохладного, на расстояние до 10 м, и способен поднять температуру до+25 градусов по Цельсию в помещении площадью до 20 кв.м за три секунды.



Кроме того, Homiffi может использоваться в качестве светильника: его конструкция предусматривает возможность выбора 10 уровней освещённости в пределах от 2 до 4000 люменов. Цветовую температуру тоже можно менять, выбирая между холодным или нейтральным белым или тёплым жёлтым светом. Устройство запоминает последние выбранные пользователем значения и выбирает их автоматически, как только включается. Homiffi может постепенно увеличивать яркость, имитируя восход солнца и помогая вам плавно перейти от сна к бодрствованию.



За музыкальные способности необычного устройства отвечает встроенный Bluetooth-динамик мощностью 3 Вт. Два Homiffi можно подключить один к другому (на расстоянии до 10 м) и, расположив их по обе стороны кровати, получить небольшую стереосистему, которая попутно будет ещё и заряжать ваш смартфон – через беспроводной зарядный модуль QI или порт USB-A. Размеры устройства: 255 х 97,5 х 135 мм. Ожидается, что в продаже новинка появится в апреле будущего года.



