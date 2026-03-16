16.03.2026 12:37

Ещё одна выставка, на которой можно будет увидеть новинки цифровой аудио- и видеотехники, домашней электроники и пр. – HouseTech Expo 2026. Она начнёт свою работу завтра и продлится до 19 марта.



Площадка – московский выставочный центр «Крокус Экспо». Статус выставки – международная: в ней примут участие более 200 компаний из России, Беларуси, Турции и Китая. Более чем у 60% участников есть свои производственные мощности, а 94% посетителей относятся к категории В2В (представители розничных сетей, оптовых компаний и маркетплейсов, заказчики СТМ и пр.).



В пресс-релизе выставки сообщается, что производственные компании-участники HouseTech Expo представят на своих стендах «большое разнообразие вариантов устройств, в том числе интегрированных с системами искусственного интеллекта, способствующих максимальной автоматизации повседневных процессов, познакомят с мировыми инновациями, современными технологиями и умными решениями, ориентированными на повышение комфорта, эффективности и безопасности домашнего хозяйства, и подходящих для любых нужд и бюджета». Для получения входного билета необходимо заполнить анкету на сайте выставки.



