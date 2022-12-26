HRS E1X: шуму не бывать

26.12.2022 13:17

E1X – новая звукоизолирующая подставка из ассортимента компании HRS. Это первая модель нового поколения из фирменной линейки E Series; она, как утверждает производитель, доступна по цене большинству потребителей продукции HRS.



При разработке изолирующей базы E1X использованы те же технологии уменьшения шумов и та же система демпфирующих слоёв, что и в более дорогих моделях, которые выпускает компания HRS. E1X позволяет получить лучше артикулированные басы и более чистые средние частоты. Как и другие модели HRS, подставка может использоваться или для рассеивания энергии, поступающей к компоненту и от него, или для «развязывания» компонента с аудиостойкой, полкой или полом.



Цвет подставки: чёрный или серебристый. Размеры – самые разные: стандартная ширина – 9,5″, 15″, 19″, 21″, 23″ и 25″ (от 24 см до 63,5 см), глубина – по требованию; подставки HRS можно использовать как с небольшими, так и весьма габаритными аудиоустройствами. Высота – всего 3 дюйма (7,6 см). E1X легко интегрируется в аудиостойки, которые также выпускает HRS. Верхняя панель подставки имеет специальное защитное покрытие, препятствующее появлению царапин. В комплект поставки входят изолирующие «ножки», устраняющие шум: широкополосный (SF), низкочастотный (LF) или двунаправленного действия (G7).



