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Huawei FreeBuds 6i: месяц на раздумья


19.06.2024 13:18

 

 

В магазинах российских розничных сетей М.Видео и Эльдорадо появились в продаже наушники-вкладыши Huawei FreeBuds 6i. Это модель с интеллектуальным активным шумоподавлением 3.0, насыщенными басами и ёмким аккумулятором. С 18 июня по 22 июля наушники можно приобрести по эксклюзивной цене 7999 рублей.

 

Система интеллектуального активного шумоподавления 3.0 ранее применялась только в моделях серии Pro. Технология регулирует параметры подавления шумов в режиме реального времени – специальный алгоритм настроен для 34 сценариев использования. Мониторинг шума осуществляется каждые 2,6 мкс, оптимизация звука происходит в течение секунды. Среднее полночастотное шумоподавление составляет 27 дБ , ультраширокочастотное активное шумоподавление поддерживает работу функции в диапазоне до 5 кГц. В числе прочих усовершенствований стоит отметить обновлённую камеру для фильтрации шумов (она снижает шумы от фоновых разговоров в среднем и высоком частотном диапазонах), увеличенные насадки наушников, обеспечивающие более плотную посадку, и три микрофона.

 

11-миллиметровые магнитные динамические излучатели на 50% мощнее, чем динамики в модели предыдущего поколения; они обеспечивают качественное воспроизведение музыки на частоте до 14 Гц. Huawei FreeBuds 6i поддерживают аудиокодек LDAC HD и имеют сертификат Hi-Res Audio Wireless. Предусмотрена возможность персонализации звучания благодаря эквалайзеру с десятью эффектами. Время работы аккумулятора – до 35 часов при использовании полностью заряженного зарядного чехла, до 8 часов – на собственном заряде батареи. За десять минут наушники можно подзарядить достаточно, чтобы слушать музыку в течение четырёх часов.

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