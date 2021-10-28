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Huawei FreeBuds Lipstick. Не ново. Но симпатично.


28.10.2021 13:15

 

 

Компания Huawei выпустила беспроводные наушники-вкладыши FreeBuds Lipstick. Название новинки (lipstick в переводе с английского означает «губная помада») объясняется внешним видом футляра для наушников, похожим на тюбик губной помады.

 

Футляр сделан из нержавеющей стали, надёжно защищён от воздействия влаги, а его производство сопряжено с 30-ю сложными технологическими процессами, в результате которых поверхность «тюбика» стала «гладкой как зеркало» (цитата из пресс-релиза). Футляр закрывается с тихим щелчком. Подарочная коробка парфюмирована.

 

Что касается самих наушников, их форма – результат длительной аналитической работы и многочисленных экспериментов: инженеры Huawei сначала тщательно изучили форму человеческого уха (вернее, более десяти тысяч человеческих ушей), а потом воздействовали на восемь зон внутри ушного канала, чтобы в итоге добиться максимально удобной посадки, не причиняющей владельцу наушников никаких неудобств. Звучание настраивается автоматически, в приложении Huawei AI Life есть также три режима эквалайзера – сбалансированное звучание (устанавливается по умолчанию), усиленные басы и подчёркнутые высокие частоты. Благодаря применённой фирменной технологии шумоподавления наушники автоматически выбирают необходимый уровень защиты – из более чем десятка вариантов – и эффективно отсекают внешний шум. Если режим шумоподавления отключен, заряда аккумулятора хватает на 22 часов автономной работы.

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