Huawei FreeBuds Pro 5: месяц выгоды

05.03.2026 22:20

Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 появились в продаже в магазинах розничной торговой сети «М.Видео». Особенности новинки – два излучателя в каждом наушнике и интеллектуальная система шумоподавления нового поколения. А вот что делает FreeBuds Pro 5 поистине уникальными – так это профессиональная настройка звучания, осуществлённая звукорежиссёром Московской консерватории имени П. И. Чайковского Владиславом Крыловым – он принимал участие в работе над профилями эквалайзера…



FreeBuds Pro 5 – флагманские внутриканальные наушники Huawei. В них применено инновационное акустическое решение: в каждом наушнике – по два излучателя, два процессора DSP и два преобразователя DAC. Благодаря этому низкие и высокие частоты обрабатываются раздельно. Предел нижнего диапазона частот – 10 Гц, верхнего – 48 кГц. Уровень низкочастотных искажений снижен до 45%, улучшение детализации высоких частот – до 100% по сравнению с моделью предыдущего поколения. Система активного шумоподавления MIMO с искусственным интеллектом анализирует звуки окружающей среды в режиме реального времени и автоматически настраивает параметры шумоподавления (прирост эффективности – до 220%). Благодаря трём микрофонам с датчиком костной проводимости голоса передаются с очень высокой чистотой даже при уровне шума до 100 дБ и скорости ветра до 10 м/с.



Наушники поддерживают кодек L2HC 4.0 и передают звук без потерь в формате 48 кГц / 24 бит со скоростью до 2,3 Мбит/с (при сопряжении с совместимыми устройствами Huawei). Благодаря экспертной калибровке баланс частот точный, инструментальные тембры передаются максимально естественно, а у музыкальной сцены – реалистичная глубина. Особое внимание было уделено передаче вокала и пространственных характеристик аудиозаписи. Итог, как утверждает пресс-релиз «М.Видео»: «звучание, максимально приближенное к студийному и концертному формату», и способность наушников работать с самыми разными жанрами, от классики до современной музыки. Два откалиброванных режима – это «Универсальное звучание», с масштабной глубокой сценой и точной локализацией инструментов, и «Концертное звучание», с нейтральной, естественной подачей и точным балансом вокала и инструментальных партий. Цвета наушников и футляра: песочный, белый, серый, тёмно-синий. Цена в магазинах «М.Видео»: 16999 рублей. Тем, кто купит новинку в период с 5 марта по 6 апреля, сделают скидку в размере 2000 рублей.



