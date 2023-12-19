Huawei FreeClip: технологии + мода

19.12.2023 13:53

Новинка Huawei – полностью беспроводные наушники FreeClip. Они отличаются от многих других устройств этой категории, представленных на рынке, не только конструкцией открытого типа, но и позиционированием: в Huawei считают, что наушники вполне могут быть частью модного образа, а не просто гаджетом для прослушивания музыки.



Huawei FreeClip – для модников. Для тех, кто хочет выделиться; для тех, кому важен не только комфорт и качество звука, но и впечатление, производимое на окружающих. Открытая конструкция новых «вкладышей» Huawei подойдёт тем, кому не нравится ощущение давления в ушных каналах. А благодаря необычному внешнему виду FreeClip обязательно привлекут внимание – к себе и к их владельцу. В отличие от традиционных «затычек» FreeClip крепятся не внутри уха, а снаружи: дужка C-bridge обеспечивает надёжность такого крепления. Каффы – модный тренд, и Huawei ему следует.



Важно, что при создании FreeClip учитывались не только веяния фэшн-индустрии: в Huawei собрали данные о форме ушей более чем десяти тысяч человек, живущих в разных странах мира, и на основе этой информации разработали универсальную форму дужки C-bridge. Удобную посадку гарантирует и материал, из которого сделана дужка – это сплав никеля и титана с эффектом запоминания формы. Драйверы – 10,8-миллиметровые, с двойным магнитом. Они направляют звук внутрь ушного канала, а «система обратной звуковой волны» обеспечивает приватность прослушивания. Наушники поддерживают подключение по Bluetooth 5.3; автоматическая идентификация левого и правого уха обеспечивает оптимальное звучание; защита от пыли и влаги – IP54. Датчики, благодаря которым наушниками можно управлять с помощью жестов, расположены и на «шарике», который вставляется в ухо, и на «фасолине» за ухом. Поддерживается подключение к двум устройствам одновременно, например, к смартфону и к «умным» часам. Заряда встроенного аккумулятора хватает на восемь часов работы, с подзарядкой в футляре – до 36 часов. В Европе новинка должна появиться в продаже ещё до конца этого года по цене 199 евро.



