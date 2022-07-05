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Huawei скооперировался с Devialet


05.07.2022 10:39

 

 

Плод сотрудничества двух компаний – полностью беспроводные наушники-вкладыши FreeBuds Pro 2. Их отличительная особенность – уникальная система сдвоенных динамиков True Sound, представляющая собой динамический СЧ/НЧ-драйвер с четырьмя магнитами и микропланарную диафрагму для обработки высоких частот.

 

В пресс-релизе говорится, что система активного шумоподавления в наушниках FreeBuds Pro 2 – три микрофона и «умная» технология Dynamic ANC 2.0 – на 15% эффективнее, чем у модели первого поколения. Дополнительная оптимизация достигается с помощью нейросетевого алгоритма; используется также система «Отчётливая речь», гарантирующая, что любой телефонный разговор будет комфортным даже в самой шумной окружающей обстановке.  Наушники с сертификацией HWA (Hi-Res Audio Wireless) поддерживают кодек аудио высокого разрешения LDCA и технологию Triple Adaptive EQ (тройной адаптивный эквалайзер). Частотный диапазон новинки: 14 Гц – 48 кГц. FreeBuds Pro 2 можно подключать к двум мобильным устройствам (смартфону, ноутбуку, ПК) и переключаться между ними; наушники могут также выполнять роль хост-системы для любого другого устройства на базе Android, iOS или Windows.

 

Запас автономной работы: четыре часа с активированной системой ANC или шесть с половиной часов при выключенном шумоподавлении. При использовании зарядного кейса это время увеличивается до 18 и 30 часов соответственно. Поддержка сервиса Huawei Music означает доступ к большому количеству аудиозаписей и специальным аудио эффектам, разработанным специально для внутриканальных наушников. FreeBuds Pro 2 выпускаются в трёх цветах: серебристо-сером, молочно-белом и серебристо-голубом.

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