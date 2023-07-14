Hyphen Aria: качественный звук и защита от бактерий

14.07.2023 11:53

На одной из краудфандинговых платформ ведётся сбор средств, необходимых для массового производства новой разработки швейцарской компании Rolling Square. Её инженеры разработали для собственного бренда компании Hyphen полностью беспроводные наушники Aria. Их особенность – отсутствие эффекта окклюзии (когда в закупоренном слуховом проходе увеличивается давление, и пользователю кажется, что его голос звучит глухо, «как из бочки») и использование воздушной проводимости.



В описании Hyphen Aria говорится, что «встроенная в наушники система окружающего звучания обеспечивает кинотеатральный эффект при прослушивании музыки и подкастов»; впрочем, кто из производителей наушников готов написать в пресс-релизе, что его продукция на это не способна? Главное преимущество новинки Rolling Square всё же в другом – эти наушники не являются внутриканальными, как можно было бы подумать по их внешнему виду: они располагаются снаружи ушного канала, обеспечивая улучшенную циркуляцию воздуха, не задерживают влагу и не препятствуют образованию ушной серы, которая, как известно, очищает слуховой канал и защищает его от появления болезнетворных бактерий. Hyphen Aria не только значительно снижают риск ушных инфекций, но и передают звук более естественным образом благодаря использованию воздушной проводимости; наушники стабильнее других поддерживают комфортные уровни громкости и уменьшают нагрузку на барабанные перепонки, поскольку не создают давление в слуховом проходе.



Специально для Hyphen Aria был разработан 14,8-миллиметровый излучатель мощностью 20 мВт. Сами наушники крупнее традиционных «вкладышей»; они снабжены сенсорными кнопками, которые позволяют настраивать параметры эквалайзера и низкочастотный отклик в зависимости от уровня окружающих шумов. При конструировании особое внимание было уделено возможности динамической настройки частотной характеристики на разных уровнях громкости, что довольно затруднительно, когда речь идёт о наушниках открытого типа. Особый интерес представляет система фиксации: вместо заушных крючков используется очень эффективный Gravity Hook – крючок из силикона, который удерживает устройство в ушной раковине (а не цепляется за неё). Hyphen Aria имеют защиту от влаги IPX4 и подавляют до 90% окружающего шума. Аккумулятор рассчитан на девять часов воспроизведения без необходимости подзарядки (до 23 часов – с подзарядкой в чехле); и наушники, и чехол поддерживают быструю зарядку через USB-C, кроме того, футляр наушников совместим с беспроводной зарядкой Qi.



