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…И бесплатно покажет кино…


03.07.2020 13:25

 

 

В знакомой всем с детства песенке про неуклюжих пешеходов бесплатно посмотреть кино можно было только в собственный день рождения – и не без участия волшебника в голубом вертолёте. С 6 по 30 июля таким волшебником станет компания Xiaomi – при поддержке каршеринга «Делимобиль» и розничной сети «Связной».

 

В эти дни на парковке московского ТЦ «Авиапарк» (Ходынский бульвар, 4) будет работать бесплатный автомобильный кинотеатр Let Mi See. Правда, приехавшим на своём автомобиле кино не покажут: акция действует только для тех, кто пользуется услугами «Делимобиля». Ещё нужно забронировать билет на сайте letmisee.ru. Зато все, кто выполнит эти условия, смогут принять участие в розыгрыше фирменных устройств Xiaomi и получат промокод со скидкой 10% на покупку смартфонов Xiaomi в «Связном».

 

Ещё один подарок Xiaomi сделала любителям гаджетов – правда, пока только тем, кто живёт в Китае. Беспроводная колонка XiaoAI Portable Speaker в пересчёте на российскую валюту стоит около 500 рублей. Миниатюрный громкоговоритель способен озвучить небольшое помещение, хотя он не больше кейса от беспроводных наушников. С помощью встроенного голосового ассистента можно управлять различными функциями самого устройства или голосовым помощником подключённого смартфона.

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