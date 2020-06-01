ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

И ещё об одном потенциальном конкуренте Apple


01.06.2020 11:45

 

 

OnePlus может присоединиться к компаниям, мечтающим затмить Apple и предложить потребителям нечто более востребованное, чем AirPods.

 

Новая разработка OnePlus – беспроводные наушники Buds. Источник слухов – неофициальный. Наушники можно будет подзаряжать от защитного футляра, похожего на чехол для Apple AirPods; светодиодный индикатор будет сообщать об уровне зарядки. Управление – сенсорное и с помощью голосовых команд через Google Assistant. Вероятно, цена окажется весьма привлекательной для среднего потребителя, хотя ожидать появления совсем уж дешёвого устройства не приходится.

 

Помимо цены как ключевого фактора, определяющего, насколько востребованным окажется новый продукт, большое значение будет иметь качество звука, а также продолжительность работы наушников в автономном режиме. Предполагается, что новинка может появиться в продаже уже в июле.

Связанные новости:
 Бывшие инженеры Apple решили конкурировать с… Apple - 29.05.2020 11:15
 Apple AirPods Studio: подробности - 14.05.2020 15:35
 Июнь грядущий нам готовит… AirPods Studio  - 12.05.2020 15:18
 AirSnap Pro: удобно, надёжно, красиво - 31.03.2020 14:24
 AirPods-кастомизация - 09.01.2020 14:00
 Продажи наушников в России: каждые третьи – беспроводные - 13.11.2019 18:17
 Если не новые AirPods Pro, то хотя бы чехол для старых… - 05.11.2019 09:00
 Apple AirPods Pro: официальный релиз - 29.10.2019 20:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007