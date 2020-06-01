И ещё об одном потенциальном конкуренте Apple

01.06.2020 11:45

OnePlus может присоединиться к компаниям, мечтающим затмить Apple и предложить потребителям нечто более востребованное, чем AirPods.



Новая разработка OnePlus – беспроводные наушники Buds. Источник слухов – неофициальный. Наушники можно будет подзаряжать от защитного футляра, похожего на чехол для Apple AirPods; светодиодный индикатор будет сообщать об уровне зарядки. Управление – сенсорное и с помощью голосовых команд через Google Assistant. Вероятно, цена окажется весьма привлекательной для среднего потребителя, хотя ожидать появления совсем уж дешёвого устройства не приходится.

Помимо цены как ключевого фактора, определяющего, насколько востребованным окажется новый продукт, большое значение будет иметь качество звука, а также продолжительность работы наушников в автономном режиме. Предполагается, что новинка может появиться в продаже уже в июле.