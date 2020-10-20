И глаз радует, и звук не портит

20.10.2020 13:55

Компания Next Level Acoustics пополнила ассортимент выпускаемой продукции новой разработкой – защитным коробом Elite для саундбара Sonos Arc.



Особенность новинки – в форме корпуса. Поскольку Sonos Arc предназначен для воспроизведения Dolby Atmos аудио, его правильная установка крайне важна. Если просто разместить его под экраном ТВ, направленному под углом вверх звуковому излучению будет мешать нижняя поверхность дисплея. Эту проблему и призван решить короб Elite Enclosure. Внутри него под тщательно выверенным углом расположена отражающая панель с гофрированной поверхностью. Она перенаправляет звуковые волны, обеспечивая максимальный эффект от использования саундбара. Демфирующий материал внутри сводит к минимуму акустическую турбулентность.



По утверждению самих разработчиков, на сегодня Elite Enclosure для Sonos Arc – самое технологически изощрённое решение, которое компания предлагает потребителям. Короб предназначен для использования с ТВ дисплеями с диагональю от 65 дюймов и выпускается в двух вариантах отделки: матовый чёрный или чёрный рояльный лак. Материал: МДФ и древесина берёзы. По запросу возможно изготовление короба в других цветах и из других пород дерева. Декоративная решётка-гриль крепится на магнитах; сам короб можно монтировать непосредственно на стену или с использованием фирменного крепления UM1.