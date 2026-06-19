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«…и я не скрывал, что лишь о тебе мечтал…»


19.06.2026 12:48

 

 

Julia – флагманский проигрыватель виниловых дисков, выпускаемый компанией Phaze Audio. Презентация новинки состоится в будущую субботу, 26 июня, в магазине Dr.Head на Хлебозаводе (Москва, Новодмитровская, 1, стр.16). Всех пришедших ждёт розыгрыш подарков.

 

Phaze Audio Julia – проигрыватель винила категории «всё в одном», современный аппарат, совмещающий виниловую «вертушку» и акустическую систему производства Jamo. Особенности устройства: виброразвязка, поддержка Bluetooth, предустановленный картридж Ortofon OM5. Участие в презентации – только по предварительной регистрации; организаторы мероприятия советуют пройти регистрацию как можно скорее, потому что площадь салона невелика, и количество мест ограничено. По этой же причине прослушивание пройдёт двумя сессиями, в 16:00 и 19:00. 

 

Phaze Audio и Dr.Head разыграют 14 ценных призов, в числе которых проигрыватель Diana mk2, акустические системы Tilia 2, кабели, слипматы и фирменный мерч. Кроме того, все пришедшие на презентацию получат специальные условия на покупку продукции Phaze Audio в салоне Dr.Head; предложение будет действовать больше месяца – до конца июля.

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