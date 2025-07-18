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«И ночью звёздной, и при свете дня…»


18.07.2025 15:13

 

 

«…ты покупай, ты покупай меня...», могли бы пропеть телевизоры и акустические системы, если бы они могли петь. Эта странная фантазия родилась после прочтения очередного аналитического отчёта компании «М.Видео-Эльдорадо», касающегося изменения покупательских предпочтений в течение суток.

 

Исследование потребительского спроса охватило период с 1 января по 30 июня 2025 года; были проанализированы покупки, сделанные в течение двух интервалов: с полуночи до шести утра и с полудня до шести вечера; именно в это время, как утверждают аналитики компании, наблюдаются наибольшие поведенческие различия.

 

Сообщается, что в ночное время (00:00 – 06:00) потребители чаще покупают технику, связанную с отдыхом и развлечениями, в частности, компьютеры (12% всех заказов за период), телевизоры (10%), портативную акустику (8%). Эксперты считают, что именно поздним вечером и ночью в семьях чаще обсуждают крупные покупки, поскольку днём на это нет времени. Кроме того, многие покупатели оформляют заказы, вернувшись домой с работы. Не стоит сбрасывать со счетов и тех, кто работает посменно. Днём же (с 12:00 до 18:00) чаще покупают технику, необходимую для работы и повседневных бытовых задач; прежде всего это смартфоны и компьютеры. А также телевизоры – на которые приходится 11% всех заказов; эксперты предположили, что это связано с возможностью получить консультацию специалиста в рабочие часы.

 

Возвращаемся к началу абзаца – и делаем вывод, что аналитики «М.Видео» делают далеко идущие выводы? Или что на желание купить телевизор не влияют ни время суток, ни занятость, ни какие-либо иные факторы? Вопрос остаётся открытым. Как и пять магазинов «М.Видео» (четыре в Москве и один в Санкт-Петербурге), открытых круглосуточно – для тех, кто утром, днём, вечером или ночью решил купить новый телевизор…

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