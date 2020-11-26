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И поёт, и светит


26.11.2020 16:37

 

 

Совмещением двух устройств с разными функциями – например, светильника и акустической системы – в одном предмете интерьера нынче никого не увидишь. Однако дизайнеры продолжают создавать всё новые и новые объекты, пытаясь привлечь внимание потребителей к своему творению.

 

Одной из подобных новинок является Light Speaker – портативный громкоговоритель, разработанный инженерами шведской компании Transparent. Колонка одновременно является интерьерным светильником, а потому дизайнеры сделали её похожей на фонарь, какими пользовались до изобретения электролампочки, вставляя внутрь свечу или плошку с маслом и фитилём. Особенность устройства – в способности создавать эффект именно такого традиционного источника света: когда человек смотрит на включённый Light Speaker, у него складывается впечатление, что он видит огонёк маленькой свечи – мерцающий и тёплый.

 

Пользователь может менять интенсивность освещения – делать его более тусклым (такой свет дают тлеющие угли в камине) или, наоборот, более ярким, достаточным для чтения книги. Устройство питается от аккумулятора и может проработать без подзарядки десять часов. Светильник сделан из ударопрочного стекла и алюминия, его можно использовать как в помещении, так и на улице – несколько упавших дождевых капель ему не страшны (IPX2).

 

Всенаправленная акустическая система Light Speaker состоит из 2,5-дюймового широкополосного динамика и тройного пассивного радиатора. Мощность системы – пять ватт, имеется поддержка Bluetooth. Устройство можно будет приобрести в апреле будущего года по цене 370 долларов США или 320 евро – в том случае, если разработчик соберёт достаточно средств для производства Light Speaker (кампания по привлечению инвесторов проходит на платформе Kickstarter).

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