И снова о Devialet…

26.11.2019 12:58

Китайский производитель смартфонов Huawei представил «умную» акустическую систему с голосовым помощником, созданную в сотрудничестве с французской компанией Devialet.



Huawei Smart X представляет собой компактную колонку высотой 20 см с объёмным звучанием, двумя сабвуферами Devialet Push-Push и технологией Speaker Active Matching, обеспечивающей «воспроизведение звука высокого качества без искажений». Пользователь может скачивать музыку – по Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Благодаря шести встроенным микрофонам дальность голосового управления составляет до пяти метров. С помощью приложения HiLink от Huawei управлять совместимыми интеллектуальными лампочками, роботом-пылесосом и телевизором. В верхней части цилиндрического корпуса колонки расположены кнопочные элементы управления. Радужная подсветка показывает, что громкоговоритель включён – или что активирован голосовой помощник под названием Xiaoyi.

Первый смарт-спикер, модель Cube AI, компания Huawei выпустила в 2018 году. Сотрудничество с Devialet обусловлено стремлением повысить качество звука. Пока колонка доступна только в Китае; есть ли у производителя планы выйти на рынки других стран, неизвестно.