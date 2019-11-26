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И снова о Devialet…


26.11.2019 12:58

 

 

Китайский производитель смартфонов Huawei представил «умную» акустическую систему с голосовым помощником, созданную в сотрудничестве с французской компанией Devialet.

 

Huawei Smart X представляет собой компактную колонку высотой 20 см с объёмным звучанием, двумя сабвуферами  Devialet Push-Push и технологией Speaker Active Matching, обеспечивающей «воспроизведение звука высокого качества без искажений». Пользователь может скачивать музыку – по Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Благодаря шести встроенным микрофонам дальность голосового управления составляет до пяти метров. С помощью приложения HiLink от Huawei управлять совместимыми интеллектуальными лампочками, роботом-пылесосом и телевизором. В верхней части цилиндрического корпуса колонки расположены кнопочные элементы управления. Радужная подсветка показывает, что громкоговоритель включён – или что активирован голосовой помощник под названием Xiaoyi.

 

Первый смарт-спикер, модель Cube AI, компания Huawei выпустила в 2018 году. Сотрудничество с Devialet обусловлено стремлением повысить качество звука. Пока колонка доступна только в Китае; есть ли у производителя планы выйти на рынки других стран, неизвестно.

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