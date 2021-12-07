И снова о Loewe…

07.12.2021 09:36

Вернувшийся на аудиорынок бренд спешит представить все свои новинки. Ещё одна новая разработка – серия 4K телевизоров с поддержкой Dolby Atmos, получившая название We.See (дословно «мы видим») и линейка Bluetooth-громкоговорителей We.Hear («мы слышим»).

Оба семейства разработаны как часть концепции We.By Loewe. Так производитель пытается привлечь лояльных потребителей, не готовых или не имеющих возможности много тратить на приобретение аудио-видео компонентов для дома. Продукция рассчитана в первую очередь на молодых покупателей с не очень высокими – пока – доходами; предполагается, что их приверженность новому суб-бренду в будущем распространится и на люксовые модели Loewe, на выпуске которых компания специализировалась всегда.

Портативные колонки We.Hear цилиндрической формы выпускаются в четырёх цветах (кораллово-красном, голубом, светло-сером и «грозовОм») и двух типоразмерах: высота We.Hear 1 – 22 см, We.Hear 2 – 29 см. Устройства рассчитаны на использование вне дома и хорошо защищены от влаги (IPX6). Одной зарядки аккумулятора хватает на 12-14 и 15-17 часов автономной работы соответственно.

Корпуса смарт-телевизоров We.See – двухцветные: базовый – матовый серый, декор – тех же цветов, что и у колонок We.Hear (кроме светло-серого). Диагональ – 43, 50 и 55 дюймов. Имется встроенный фронтальный саундбар мощностью 80 Вт. Bluetooth-модуль саундбара позволяет скачивать музыку; к устройству можно подключить наушники. Все три модели ТВ поддерживают Dolby Atmos, HLG и HDR10, а также потоковые сервисы Netflix, YouTube и Amazon Prime. Также в серию входит Full HD модель с диагональю 32 дюйма. Телевизоры можно крепить к стене, ставить на специальную стойку или ТВ-тумбу.