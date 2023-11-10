И снова об автомобилях…

10.11.2023 19:07

Компании Panasonic Automotive Systems of America и Ram сделали совместное заявление, в котором говорится, что автомобили новейшей модели 2025 RAM 1500 Tungsten будут оснащаться аудиосистемами Klipsch Reference Premiere.

Устанавливаемый в автомобили аудиокомплект (совокупная мощность более 1200 Вт) состоит из 23 динамиков, специально разработанных с учётом акустики салона автомобиля, и высокопроизводительного 12-дюймового сабвуфера.

Также аудиосистемы Klipsch будут устанавливаться в автомобили RAM 1500 Tungsten REV; модель пока не запущена в производство.



Четыре широкополосных динамика c запатентованным алгоритмом Panasonic DJX 3D Surround установлены над передними креслами. Полноценный звук для пассажиров второго ряда обеспечивают два 3,5-дюймовых коаксиальных динамика Centerback – они расположены в спинках сидений водителя и переднего пассажира. Ещё три таких же динамика находятся на приборной панели, слева, справа и по центру: они создают равномерную фронтальную звуковую сцену. В каждую из четырёх дверей вмонтированы мощные среднечастотники размером 6×9 дюймов. Расширенный диапазон высоких частот, прозрачных и хорошо детализированных, достигается благодаря дюймовым титановым твитерам. Наконец, за низкие и сверхнизкие частоты «отвечает» 12-дюймовый сабвуфер DualPower в герметичном корпусе.



