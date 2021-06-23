ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

И снова «первый в мире». Но другой.


23.06.2021 10:50

 

 

На этот раз речь идёт о разработке компании Creative Technology, инженеры которой совместно со специалистами Dolby Laboratories создали SXFI CARRIER – первый в мире DASS (Dolby Atmos Speaker System) саундбар. Его прототип был показан на выставке CES 2020.

 

Первая в своём роде звуковая панель с акустической системой Dolby Atmos способна создать широкую звуковую сцену даже при весьма скромной для подобных устройств ширине в 0,88 м (34,6 дюйма). Сделать это позволяет технология SuperWide. Внутри.SXFI CARRIER установлены семь драйверов, каждый со своим собственным усилителем, управляемым DSP. В комплекте с акустической панелью используется мощный 10-дюймовый беспроводной сабвуфер. Традиционно для Creative SXFI Carrier поддерживает технологию Super X-Fi, которая позволяет воссоздать звуковую сцену акустической системы объёмного звучания в наушниках. 

 

Возможности подключения SXFI CARRIER: Bluetooth, разъёмы USB-C и USB-A, разъём HDMI eARC для передачи несжатого HD звука без потери качества, два входа HDMI 2.1 (пропускание видео с источника 8К). В России новинка появится в июле 2021 года.

Связанные новости:
 Универсальная звуковая карта Creative Sound Blaster X4 - 16.06.2021 10:41
 Мини-ЦАП Sound Blaster PLAY! 4 - 10.02.2021 11:35
 Новая звуковая карта Sound Blaster Z SE - 12.01.2021 11:29
 Безопасный ЗОЖ с наушниками Creative - 28.10.2020 10:38
 Creative BT-W3 – и для музыки, и для кино - 22.06.2020 12:01
 Уникальный DASS-саундбар Creative - 24.01.2020 13:50
 Беспроводные наушники Creative Outlier Gold - 19.07.2019 13:35
 Creative: технология SXFI - 28.06.2019 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007