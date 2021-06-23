И снова «первый в мире». Но другой.

23.06.2021 10:50

На этот раз речь идёт о разработке компании Creative Technology, инженеры которой совместно со специалистами Dolby Laboratories создали SXFI CARRIER – первый в мире DASS (Dolby Atmos Speaker System) саундбар. Его прототип был показан на выставке CES 2020.

Первая в своём роде звуковая панель с акустической системой Dolby Atmos способна создать широкую звуковую сцену даже при весьма скромной для подобных устройств ширине в 0,88 м (34,6 дюйма). Сделать это позволяет технология SuperWide. Внутри.SXFI CARRIER установлены семь драйверов, каждый со своим собственным усилителем, управляемым DSP. В комплекте с акустической панелью используется мощный 10-дюймовый беспроводной сабвуфер. Традиционно для Creative SXFI Carrier поддерживает технологию Super X-Fi, которая позволяет воссоздать звуковую сцену акустической системы объёмного звучания в наушниках.

Возможности подключения SXFI CARRIER: Bluetooth, разъёмы USB-C и USB-A, разъём HDMI eARC для передачи несжатого HD звука без потери качества, два входа HDMI 2.1 (пропускание видео с источника 8К). В России новинка появится в июле 2021 года.