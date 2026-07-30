Идеальная геометрия: проекционный экран ViewScreen Slimframe

30.07.2026 14:58

ViewScreen Slimframe – новая модель проекционных экранов, предназначенных для использования в домашних кинотеатрах, переговорных комнатах, конференц-залах и шоу-румах. Экран универсален, так как разработан в соответствии с концепцией “All in One – One for All” (буквально «решение “всё-в-одном” для любых ситуаций»).



Новинка выпускается в форматах 16:9 и 16:10 и размером от 110 до 180 дюймов в формате 16:9 и от 110 до 164 дюймов в формате 16:10, что позволяет подобрать оптимальный вариант и для гостиных небольшой площади, и для просторного конференц-зала.



Одно из главных заявленных конкурентных преимуществ экранов ViewScreen Slimframe – идеально ровная поверхность по всей площади, без складок и провисаний, что достигается благодаря применению линейной системы натяжения. Экраны Slimframe сохраняют идеальную геометрию даже в тех случаях, когда используются в условиях перепадов температуры от 0 °C до 40 °C. Быстроту и удобство монтажа обеспечивает запатентованная встроенная система snap fit со встроенными защёлками. Ультратонкая рама экрана имеет сегментированную конструкцию, благодаря чему упаковочный объём удалось уменьшить почти на 40% по сравнению с экранами аналогичного размера. Регулируемые монтажные пластины дают возможность гибко подбирать положение экрана; демонтировать его при необходимости можно всего за 30 секунд благодаря уникальной системе быстрого отсоединения.