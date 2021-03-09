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Идеальный саундбар


09.03.2021 11:46

 

 

Новой разработке Yamaha, саундбару SR-C20A, вполне подходит это определение. Аудиосистема порадует и любителей кинофильмов, и заядлых игроманов – благодаря объёмному звучанию, мощному басу и компактности самого устройства.

 

Ширина корпуса SR-C20A – всего 600 мм, поэтому для него легко найти место и у телевизора, и перед монитором компьютера. Новинка вполне универсально – её можно использовать и в офисе, и дома: в кухне, спальне или гостиной. У саундбара есть встроенные декодеры Dolby Digital и Dolby Pro Logic II – они обеспечивают отличную синхронизацию изображения и звука. Новинка оснащается парой широкополосных динамиков (46 мм) и сабвуфером (75 мм) с двумя пассивными излучателями. Четыре звуковых пресета – «Стерео», «Стандартный», «Кино» и «Игра» – оптимизируют воспроизведение звука в соответствии с отображаемым на экране ТВ или компьютерном мониторе контентом.

 

Саундбар Yamaha SR-С20A можно подключить к смартфону или планшету для потоковой передачи музыки или подкастов, улучшив качество воспроизводимых треков с помощью функции Compressed Music Enhancer. Управление осуществляется через приложение Sound Bar Remote: можно выбирать контент, переключать звуковые режимы, управлять функциями Clear Voice и Bass Extension и т.п. Для того, чтобы полностью использовать все возможности новинки, саундбар следует подключать к телевизору, оснащённому портом HDMI ARC.

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