IFA 2020: безопасность подтверждена

18.11.2020 13:27

Организаторы прошедшей в Берлине выставки IFA 2020 Special Edition заявили, что получили исключительно положительные отзывы от тех посетителей и экспонентов, которые приняли участие в форуме «живьём». Предпринятые меры по защите здоровья присутствующих и готовность к выставке будущего года получили самые высокие оценки.

В дни выставки организаторы проводили опрос, обращаясь к участникам с просьбой оценить, насколько безопасным они считают пребывание в выставочных павильонах. Ощущение полной безопасности подтвердили 95% респондентов. 93% опрошенных подтвердили свои намерения принять участие в форуме и в будущем году.

Напомним, что особенности проведения выставки IFA в нынешнем году были обусловлены пандемией и жёсткими требованиями властей Германии к подобным мероприятиям. В дополнение к традиционным стендам экспоненты представляли свою продукцию в виртуальном пространстве. «Живое» общение лицом к лицу было предусмотрено только для сегмента B2B – в таком формате могли встретиться представители прессы, производители и их деловые партнёры.