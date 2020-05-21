IFA 2020 пройдёт «вживую»

21.05.2020 07:15

Организаторы выставки IFA 2020 (Internationale Funkausstellung) в Берлине отказались от идеи провести мероприятие в виртуальном формате. Участники и посетители встретятся лицом к лицу «вживую», однако о шумных многолюдных павильонах придётся забыть.

Планы по проведению выставки озвучил исполнительный директор IFA Йенс Хайтекер (Jens Heithecker): в связи с крайне неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире принято решение предоставить производителям возможность показать свои новинки – но лишь ограниченному кругу специалистов. Вместо обычных шести дней мероприятие продлится всего три дня, с 3 по 5 сентября, а посетить его смогут только ритейлеры и представители прессы. Обычные потребители в этом году останутся без традиционного осмотра красивых стендов и знакомства с последними технологическими новинками.

Осмотреть выставочные стенды смогут не более тысячи человек за день. Организаторы обещают жёстко контролировать число посетителей и обеспечат социальное дистанцирование, как предписывает ВОЗ. Те, кто не войдёт в перечень «счастливчиков», допущенных на стенды, смогут наблюдать за происходящим удалённо: встречи и выступления будут транслироваться на сайте мероприятия.