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IFA 2020: производители осторожничают


08.07.2020 10:11

 

 

Philips не будет участвовать в сентябрьской выставке потребительской электроники IFA 2020. Samsung пока не отказался от участия, но компетентные источники утверждают, что компания последует примеру «собрата по цеху».

 

Компания TP Vision, которая осуществляет разработку, производство и продвижение телевизоров и аудио продуктов Philips, объявила о том, что вместо участия в выставке (IFA 2020 должна пройти в Берлине 3-5 сентября) проведёт несколько онлайн-мероприятий в период с 1 по 10 сентября. Компания представит свои новые модели и расскажет о планах на будущее, а также организует онлайн-семинары для технических специалистов; принять участие в последних можно будет только по индивидуальным приглашениям.

 

Слухи о том, что стенда Samsung тоже не будет в Берлине, активно муссируются в корейской прессе. Для организаторов выставки такое решение будет серьёзной потерей: если Samsung Electronics действительно откажется от участия, это будет первая «неявка» компании на IFA с 1991 года.

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