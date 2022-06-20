IFA 2022: продажа билетов открыта

20.06.2022 11:52

С 11 июня в Германии отменены все ограничения на въезд иностранцев, связанные с пандемией COVID-19. Это означает, что не граждане стран-участниц Евросоюза снова могут беспрепятственно въезжать в Германию, не предъявляя справки о вакцинации, тесты и пр.



Это означает также, что выставку потребительской электроники IFA 2022, которая должна пройти в Берлине со 2 по 6 сентября, смогут посетить все желающие, в том числе те, кому раньше пришлось бы отказаться от участия или посещения из-за действовавших ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Организаторы выставки очень рады этой новости и уже объявили о начале продаж билетов на мероприятие.



Каждый, кто приобретёт билет до 31 августа, получит скидку в размере 17-18%. Купленный заранее билет позволяет избежать очередей на входе. Для того, чтобы привлечь как можно больше посетителей, организаторы IFA 2022 предлагают ряд дополнительных услуг, входящих в стоимость билета: бесплатные шаттлы по территории выставки, бесплатный доступ к WLAN (на ресепшн для посетителей), возможность пользоваться конференц-залами и комнатами для переговоров и пр.



