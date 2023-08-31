ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

IFA 2023 открывается завтра


31.08.2023 11:45

 

 

Чего ждать от выставки IFA 2023, которая откроется в Берлине уже завтра и продлится до 5 сентября? В выставочном центре Messe Berlin свою продукцию представят крупнейшие производители бытовой электроники, в числе которых LG, Samsung, Hisense, TCL и многие другие.

 

Интересный факт: прародительницей современной IFA можно считать «Великую немецкую радио- и фонографическую выставку» (Great German Radio and Phonographic Exhibition), которая впервые состоялась 99 лет назад; тогда она длилась 12 дней. Нынешняя IFA будет такой же масштабной, какой была в её лучшие годы, до пандемии: 130 тысяч кв.м, 26 выставочных залов, 2059 брендов из 48 стран и ожидаемые 180 тысяч посетителей. К традиционным мероприятиям деловой программы добавится фестиваль Berlin Tech Week («Берлинская Техно Неделя»), площадки которого будут размещены по всему Берлину. Ещё одно новшество: в рамках IFA будет работать «Мастерская», куда посетители могут принести неисправные домашние электроустройства – и получить их назад отремонтированными.

 

Из участников стоит отметить китайского производителя Anker; малоизвестный пока бренд Fauna — он покажет солнцезащитные очки со встроенными в них динамиками; датскую Jabra с разнообразными моделями наушников; американскую Jlab, разрабатывающую яркую необычную аудиопродукцию для молодёжи; Shokz – под этой торговой маркой выпускаются носимые аудиоустройства для занятий спортом. Ожидаются интересные новинки JBL и Sennheiser (производители случайно или намеренно допустили утечку информации, тем самым подстегнув интерес к своим будущим релизам). От Toshiba эксперты ждут новые модели недорогих ТВ; от Xgimi – презентацию нового проектора Horizon Ultra, который может стать одним из самых «громких» экспонатов предстоящей выставки… Пресс-конференция IFA 2023 уже состоялась; в ближайшее время расскажем о некоторых новинках подробнее…

Связанные новости:
 Dolby Atmos FlexConnect: без проводов и допоборудования - 30.08.2023 12:18
 Новый стандарт: телевизоры с диагональю 98 дюймов - 11.08.2023 12:18
 Первый проектор Leica: дорого, красиво, многообещающе - 07.09.2022 10:50
 Открывай холодильник – потанцуем! - 05.09.2022 13:05
 Готовься к IFA с августа - 18.08.2022 08:45
 IFA 2022: продажа билетов открыта - 20.06.2022 11:52
 Надежда на Берлин - 01.02.2022 12:19
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007