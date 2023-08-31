IFA 2023 открывается завтра

31.08.2023 11:45

Чего ждать от выставки IFA 2023, которая откроется в Берлине уже завтра и продлится до 5 сентября? В выставочном центре Messe Berlin свою продукцию представят крупнейшие производители бытовой электроники, в числе которых LG, Samsung, Hisense, TCL и многие другие.



Интересный факт: прародительницей современной IFA можно считать «Великую немецкую радио- и фонографическую выставку» (Great German Radio and Phonographic Exhibition), которая впервые состоялась 99 лет назад; тогда она длилась 12 дней. Нынешняя IFA будет такой же масштабной, какой была в её лучшие годы, до пандемии: 130 тысяч кв.м, 26 выставочных залов, 2059 брендов из 48 стран и ожидаемые 180 тысяч посетителей. К традиционным мероприятиям деловой программы добавится фестиваль Berlin Tech Week («Берлинская Техно Неделя»), площадки которого будут размещены по всему Берлину. Ещё одно новшество: в рамках IFA будет работать «Мастерская», куда посетители могут принести неисправные домашние электроустройства – и получить их назад отремонтированными.



Из участников стоит отметить китайского производителя Anker; малоизвестный пока бренд Fauna — он покажет солнцезащитные очки со встроенными в них динамиками; датскую Jabra с разнообразными моделями наушников; американскую Jlab, разрабатывающую яркую необычную аудиопродукцию для молодёжи; Shokz – под этой торговой маркой выпускаются носимые аудиоустройства для занятий спортом. Ожидаются интересные новинки JBL и Sennheiser (производители случайно или намеренно допустили утечку информации, тем самым подстегнув интерес к своим будущим релизам). От Toshiba эксперты ждут новые модели недорогих ТВ; от Xgimi – презентацию нового проектора Horizon Ultra, который может стать одним из самых «громких» экспонатов предстоящей выставки… Пресс-конференция IFA 2023 уже состоялась; в ближайшее время расскажем о некоторых новинках подробнее…



