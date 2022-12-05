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iFi Audio Go Link: меньше некуда


05.12.2022 17:59

 

 

Go Link – новейшее дополнение к серии портативных ЦАП/усилителей, выпускаемых компанией iFi Audio. Новая модель – устройство совсем небольшое, относящееся скорее к категории «карманных», и оснащённое переходником USB-C на 3,5 мм, благодаря которому ЦАП совместим с ПК, ноутбуками и пр.

 

На сегодня это «самый доступный ЦАП/усилитель для наушников» из всех моделей, которые когда-либо производила компания (цитата из пресс-релиза), но это совершенно не означает, что новинка значительно проигрывает в качестве своим более дорогими собратьям. Длина гибкого соединительного кабеля с посеребрёнными медными проводниками – 6 метров; индивидуальная полимерная изоляция уменьшает влияние электромагнитных помех. Используемый чип – ES9219MQ/Q из серии Sabre HiFi (ESS Technology), с 32-битной архитектурой HyperStream III и технологией Quad DAC+ и Time Domain Jitter Eliminator (подавитель джиттера во временном интервале). Производитель обещает «сверхнизкий уровень искажений, превосходную чёткость и впечатляющий динамический диапазон».

 

Go Link поддерживает файлы PCM с частотой дискретизации 32 бита / 384 кГц, DSD до 11,2 МГц (DSD256) и MQA. Текущий входящий формат и частоту дискретизации PCM/DSD показывает светодиодный индикатор, меняющий цвет. Усилитель способен выдавать до 70 мВт на 32 Ом; выход 3,5 мм можно подключить к внешнему предварительному/интегрированному усилителю или активным динамикам. В комплект поставки входят адаптеры, которые пригодятся, если подключаемое устройство оснащено портами USB-A или Apple Lightning.

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