iFi Go pod: без проводов, но с усилением

25.04.2023 09:53

И снова о наушниках. Разработка британской компании iFi Audio, носимый ЦАП/усилитель Go pod, превращает внутриканальные мониторы в беспроводные.



Go pod – это пара блютусных усилительных модулей (они же ЦАПы), которые позволяют сделать используемые владельцем гаджета наушники-вкладыши (модели с отсоединяемыми кабелями) полностью беспроводными. Бонусом – крайне низкий уровень звуковых искажений, более широкий динамический диапазон, аналоговый регулятор громкости, пять пресетов цифровых фильтров для настройки звука в соответствии с личным вкусом, музыкальными стилями и форматом воспроизводимого аудиофайла. Управление – сенсорное (на внешней стороне каждого модуля имеется небольшая алюминиевая накладка). Поддерживается технология шумоподавления Qualcomm cVc – она делает голоса более чёткими (во время звонков, видеочатов или при использовании голосового помощника сопряжённого телефона).



Модуль Go pod подсоединяется к наушнику вместо провода, после чего надевается на ухо подобно дужке очков. 12-граммовое устройство с защитой от влаги IPX5 способно проработать без перерыва семь часов. По истечении этого времени его можно подзарядить в зарядном футляре (входит в комплект поставки). Общее время работы: до 35 часов; предусмотрена возможность беспроводной подзарядки (Qi). Внутри каждого модуля – 32-разрядный четырёхъядерный модуль Qualcomm QCC5144, совместимый с кодеками высокого разрешения (например, LDAC с битрейтом 990 кбит/с для устройств Android, поддерживающих Snapdragon Sound, или 660 кбит/с для других устройств); также поддерживаются 24-битные форматы Qualcomm aptX HD и aptX Adaptive, aptX с низкой задержкой и обычные aptX, AAC и SBC. Выходная мощность – 120 мВт при сопротивлении 32 Ом и выходном напряжении 4 В (при нагрузке 300 Ом); усилитель способен автоматически определять импеданс наушников и регулировать мощность в зависимости от нагрузки.



