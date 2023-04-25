ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

iFi Go pod: без проводов, но с усилением


25.04.2023 09:53

 

 

И снова о наушниках. Разработка британской компании iFi Audio, носимый ЦАП/усилитель Go pod, превращает внутриканальные мониторы в беспроводные.

 

Go pod – это пара блютусных усилительных модулей (они же ЦАПы), которые позволяют сделать используемые владельцем гаджета наушники-вкладыши (модели с отсоединяемыми кабелями) полностью беспроводными. Бонусом – крайне низкий уровень звуковых искажений, более широкий динамический диапазон, аналоговый регулятор громкости, пять пресетов цифровых фильтров для настройки звука в соответствии с личным вкусом, музыкальными стилями и форматом воспроизводимого аудиофайла. Управление – сенсорное (на внешней стороне каждого модуля имеется небольшая алюминиевая накладка). Поддерживается технология шумоподавления Qualcomm cVc – она делает голоса более чёткими (во время звонков, видеочатов или при использовании голосового помощника сопряжённого телефона).

 

Модуль Go pod подсоединяется к наушнику вместо провода, после чего надевается на ухо подобно дужке очков. 12-граммовое устройство с защитой от влаги IPX5 способно проработать без перерыва семь часов. По истечении этого времени его можно подзарядить в зарядном футляре (входит в комплект поставки). Общее время работы: до 35 часов; предусмотрена возможность беспроводной подзарядки (Qi). Внутри каждого модуля – 32-разрядный четырёхъядерный модуль Qualcomm QCC5144, совместимый с кодеками высокого разрешения (например, LDAC с битрейтом 990 кбит/с для устройств Android, поддерживающих Snapdragon Sound, или 660 кбит/с для других устройств); также поддерживаются 24-битные форматы Qualcomm aptX HD и aptX Adaptive, aptX с низкой задержкой и обычные aptX, AAC и SBC. Выходная мощность – 120 мВт при сопротивлении 32 Ом и выходном напряжении 4 В (при нагрузке 300 Ом); усилитель способен автоматически определять импеданс наушников и регулировать мощность в зависимости от нагрузки.

Связанные новости:
 Туманное будущее MQA - 18.04.2023 10:00
 Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses: смотри и слушай - 14.04.2023 12:55
 Российский потребитель – за TWS! - 23.12.2022 12:45
 iFi Audio Go Link: меньше некуда - 05.12.2022 17:59
 Узнаваемый дизайн, уникальные возможности - 24.08.2022 11:52
 TWS-наушники вырываются вперёд - 18.07.2022 15:16
 Первые TWS-наушники Astell&Kern  - 29.03.2022 10:10
 Сними наушники, надень очки - 03.03.2021 11:20
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007