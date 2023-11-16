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iFi обещает вскружить голову…


16.11.2023 16:56

 

 

…своей новой разработкой – премиальным ЦАП / усилителем для наушников Diablo 2. В пресс-релизе говорится, что звук у новинки «божественный, а дизайн – дьявольски красивый».

 

Новый iDSD Diablo 2 имеет все шансы стать одной из самых высокопроизводительных моделей из когда-либо выпускавшихся iFi. Устройство разработано для тех безоглядно увлечённых аудиофилов, кто жаждет «чистейшего звучания».

 

Diablo 2 с двумя ЦАП Burr-Brown поддерживает файлы DSD до DSD512 и PCM до 32 бит / 768 кГц, а также декодирует и апсэмплирует файлы MQA до 384 кГц. Благодаря поддержке кодека Bluetooth aptX стриминг осуществляется в CD-качестве без потерь (16 бит / 44,1 кГц). О высоком «интеллекте» устройства свидетельствует возможность регулировки входной чувствительности усилителя (три значения) и наличие динамического фильтра IEMatch. Для подключения есть порт USB-C, а также коаксиальный/оптический и 4,4-мм балансный входы. Выходы: балансный 4,4 мм и 6,3 мм для наушников, а также балансный линейный 4,4 мм.


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