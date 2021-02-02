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«Игровой» ресивер Yamaha RX-V6A


02.02.2021 10:24

 

 

5 февраля – начало продаж в России новой модели AV-ресиверов Yamaha, RX-V6A. Разрабатывая новинку, конструкторы учли интересы пользователей, увлечённых компьютерными играми: технические возможности ресивера включают поддержку игрового контента, как уже существующего, так и ожидаемого.

 

В числе прочих способностей 100-ваттного 7.2-канального ресивера отметим поддержку Dolby Atmos с функцией синтеза виртуальных верхних каналов; Cinema DSP 3D – на базе имеющихся данных ресивер может «воссоздать» акустику известных концертных залов и музыкальных клубов в стенах обычной квартиры; HDR10+ (в будущих обновлениях) для большей реалистичности изображений и 4K/120 Гц. Функция Music Enhancer улучшает звук, записанный в сжатом формате. Кроме того, устройство поддерживает мультирум-технологию MusicCast и голосовое управление.   

 

К функциям для игр относятся автоматический режим с малыми задержками (Auto Low Latency Mode) – он обеспечивает плавность просмотра и быстрый отклик на команды; переменная частота обновления (Variable Refresh Rate) – уменьшает или устраняет задержку, прерывания и разрывы изображения, и пр.

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