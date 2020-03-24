ИИ на свежем воздухе

24.03.2020 13:32

По мере того как популярность «умных» домашних устройств растёт, появляется всё больше их «уличных» версий: автоматизированные и программируемые светильники, ландшафтные акустические системы, телевизоры для открытых веранд, домашние кинотеатры на заднем дворе и пр.

Согласно исследованию, проведённому недавно в США, рынок всепогодных интеллектуальных устройств, предназначенных для эксплуатации вне помещений, продолжает активно развиваться. Прогнозируется, что рынок устройств для развлечений и отдыха на свежем воздухе, в том числе аудио- и видео компонентов этой категории, в 2020 году вырастет на 4% и достигнет 9,9 млрд.долларов США.

Эксперты не ожидают внезапных скачков популярности тех или иных продуктов, но уверены в том, что стабильный рост будет продолжаться ещё как минимум пять лет.