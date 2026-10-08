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ИИ в Лас-Вегасе


08.10.2026 15:55

 

 

Выставка потребительской электроники CES 2027 пройдёт в американском Лас-Вегасе с 6 по 9 января. 

 

CES остаётся одним из крупнейших тематических мероприятий: в прошлом году выставку посетили почти 150 тысяч человек, в том числе почти 56 тысяч приехали из-за рубежа, а число участников превысило 4100. В 2027 организаторы обещают показать больше технологий искусственного интеллекта и решений в области робототехники – проведённые опросы говорят о том, что интерес посетителей к этим темам вырос на 22% и 26% соответственно. 

 

На сегодня подтверждены 12 официальных площадок, с выставочным комплексом Las Vegas Convention Center в качестве основной. Регистрация на CES 2027 уже открыта.

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