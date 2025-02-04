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ИИ в образовании: Samsung AI Assistant


04.02.2025 18:11

 

 

Новый интерактивный дисплей Samsung WAFX-P с поддержкой искусственного интеллекта был представлен на крупнейшей европейской выставке образовательных технологий Bett 2025. Особенности новинки – встроенный цифровой помощник Samsung AI Assistant, который делает процесс обучения более увлекательным для детей и подростков и открывает новые возможности перед учителями.

 

Решение Samsung AI Assistant превращает традиционные формы обучения в динамичный интерактивный опыт. Благодаря ему у педагогов появляются инновационные интуитивно понятные инструменты для организации уроков, а сами уроки трансформируются, позволяя добиться большей вовлечённости и максимальных результатов. В числе прочих функций, есть, например, инструмент Circle to Search: пользователь обводит кружком изображения или текст на экране, а ИИ мгновенно выдаёт результаты поиска, взяв необходимую информацию из надёжных источников. Это упрощает изучение материала во время урока и сокращает время на поиски релевантных данных. Функция AI Summary автоматически создаёт краткие конспекты уроков; таким образом, учителям становится легче планировать урок. Функция Live Transcript в режиме реального времени преобразует произносимые преподавателем слова в текстовый файл, давая учащимся возможность впоследствии повторить и закрепить пройденный материал.

 

В линейке устройств Samsung WAFX-P представлены дисплеи на базе Android 15 с диагоналями 65, 75 и 86 дюймов. Нейронный процессор (NPU) может выполнять до 4,8 триллиона операций в секунду. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, SSD-накопителя – 128 ГБ; процессор – восьмиядерный. Максимальная яркость дисплея: 450 нит, есть встроенная 4K-камера, микрофон и динамик мощностью 20 Вт.

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