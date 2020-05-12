Июнь грядущий нам готовит… AirPods Studio

12.05.2020 15:18

В сети появилась информация о том, что новая модель наушников от Apple будет называться AirPods Studio.



Ранее многие источники сообщали, что Apple планирует выпустить модель AirPods X. Похоже, устройство действительно увидит свет, однако это название будет носить «спортивная» версия обычных AirPods.



Что касается AirPods Studio, эти беспроводные накладные полноразмерные наушники предположительно будут стоить 350 долларов США – та же ценовая категория, что и у Beats Studio 3. Информация о разработке содержится в коде iOS 14; официальная презентация новой версии операционной среды запланирована на июнь 2020 года – тогда же можно ожидать и появления новых наушников.