ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Июнь грядущий нам готовит… AirPods Studio


12.05.2020 15:18

 

 

В сети появилась информация о том, что новая модель наушников от Apple будет называться AirPods Studio.

 

Ранее многие источники сообщали, что Apple планирует выпустить модель AirPods X. Похоже, устройство действительно увидит свет, однако это название будет носить «спортивная» версия обычных AirPods.

 

Что касается AirPods Studio, эти беспроводные накладные полноразмерные наушники предположительно будут стоить 350 долларов США – та же ценовая категория, что и у Beats Studio 3. Информация о разработке содержится в коде iOS 14; официальная презентация новой версии операционной среды запланирована на июнь 2020 года – тогда же можно ожидать и появления новых наушников.

Связанные новости:
 Подари... сменные вкладыши для Apple AirPods Pro - 16.04.2020 12:29
 AirSnap Pro: удобно, надёжно, красиво - 31.03.2020 14:24
 AirPods-кастомизация - 09.01.2020 14:00
 Продажи наушников в России: каждые третьи – беспроводные - 13.11.2019 18:17
 Если не новые AirPods Pro, то хотя бы чехол для старых… - 05.11.2019 09:00
 Apple AirPods Pro: официальный релиз - 29.10.2019 20:00
 AirPods 3 с функцией шумоподавления? - 04.10.2019 07:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007