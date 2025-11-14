IKEA: цель – комфорт

14.11.2025 01:22

Компания объявила о значительном расширении ассортимента выпускаемых устройств для «умного дома». Двадцать одна новинка – это сенсоры, светильники, управляющие устройства и пр., призванные упростить жизнь обывателя.



Все новые разработки совместимы с Matter – так называется единый стандарт, который IKEA продвигает вместе с другой своей продукцией. Цель этих действий – повсеместное внедрение систем автоматизации, интеллектуальных бытовых приборов и пр., упрощение управления такими устройствами и т.д. «Умные» технологии пока не являются привычными для большинства потребителей, взаимодействие с ними зачастую кажется – и является – сложным, а цены – довольно высокими. В IKEA хотят изменить существующее положение дел – с помощью коллекции Matter.



Выпускаемые компанией интеллектуальные гаджеты совместимы с продукцией других компаний: Apple, Google, Amazon, Samsung. IKEA стремится сделать повседневную жизнь своих клиентов более простой – в плане взаимодействия с домашней электроникой – и комфортной. В рамках стандарта Matter выделены три основные категории товаров: световые приборы, всевозможные датчики, а также управляющие устройства. 11 «умных» диммируемых лампочек, разной формы, яркости и цвета, входят в новую серию KAJPLATS. Категория «сенсоры» представлена пятью моделями. Это датчики движения, температуры, влажности и качества воздуха и воды. Они подключаются к «умному» хабу DIRIGERA, после чего могут отправлять информацию владельцу дома. Управлять светом (в том числе активировать различные световые сценарии) позволяют пульты серии BILRESA, а «умная» розетка GRILLPLATS обеспечивает возможность голосового управления.