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Их красотейшество Алексия V


07.09.2022 13:55

 

 

Wilson Audio начинает выпускать акустические системы Alexia нового поколения. Официальная презентация новинки запланирована на 23 сентября.

 

Каждая модель из ассортимента Wilson Audio – шедевр конструкторской и дизайнерской мысли. С таким подходом удивлять снова и снова с каждым разом всё труднее, но пока компании это удаётся: Alexia V – настоящее удовольствие для глаз. Удивительные формы, экзотические материалы: запатентованные X-Material, S-Material, V-Material, углеродное волокно, авиационный алюминий, аустенитная (не обладающая магнитными свойствами) нержавейка, золотые соединения на всём пути прохождения сигнала.

 

Alexia V – удовольствие для ушей. Твитер – фирменный CSC (Convergent Synergy Carbon), уникальной и очень сложной конструкции, изготовленный методом 3D-печати; впервые его опробовали в модели Alexx V. Он больше по размерам, чем использовавшийся в более ранних версиях АС, поэтому его установка потребовала изменения формы высокочастотного модуля колонки, который теперь выглядит более аэродинамично. Для воспроизведения среднечастотного диапазона выбрали драйвер QuadraMag из сплава Alnico (алюминий, никель, кобальт): именно ему «обязаны» фирменные Chronosonic XVX своим тонально насыщенным и очень натуральным звучанием. Внутренний объём СЧ-модуля стал больше на 6,4%. Басовый модуль (динамики 8” и 10”) также увеличили, что позволило расширить низкочастотный диапазон.

 

В комплект поставки входит набор специальных шипов Wilson Audio Acoustic Diode принципиально новой конструкции. Шипы сделаны из аустенитной нержавеющей стали и материала V и превосходно справляются с нежелательными вибрациями. Они выпускаются в двух вариантах отделки: натуральная нержавеющая сталь и угольный чёрный. В верхней части басового модуля теперь имеется встроенный гидроуровень, который значительно упрощает процесс установки акустических систем и выравнивания шипов по высоте.

 

Технические характеристики системы: номинальный импеданс 4 Ом (минимум 2,59 Ом); АЧХ 19 Гц – 33 кГц; минимальная рекомендуемая мощность усилителя 20 Вт / канал. Габариты колонки (ВхШхГ): 135 (с шипами) х 40 х 61,4 см; вес 120 кг. Розничная цена новых Wilson Audio Alexia V – от 67500 до 79500 долларов США за пару в зависимости от отделки.

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