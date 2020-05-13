IMAX и Sony Pictures: планы по развитию IMAX Enhanced

13.05.2020 11:08

IMAX и Sony Pictures планируют выпустить сотни новых фильмов с сертификацией IMAX Enhanced в течение ближайших двух лет. При этом первые 100 должны появиться уже в будущем году.



IMAX Enhanced контент предназначен для домашнего просмотра и «обещает» пользователям ощущения, сравнимые с теми, что зрители испытывают в коммерческих кинотеатрах. В рамках соглашения две компании совместно работают над новым режимом IMAX, который, предположительно, будет предлагаться потребителям в качестве альтернативы режиму Filmmaker.



В настоящее время контент IMAX Enhanced доступен на четырёх стриминг-платформах в 14 странах и поддерживается 17 производителями бытовой электроники, включая Sony, Denon и Marantz. Новые релизы смогут увидеть жители Европы, Северной Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.