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IMAX и Sony Pictures: планы по развитию IMAX Enhanced


13.05.2020 11:08

 

 

IMAX и Sony Pictures планируют выпустить сотни новых фильмов с сертификацией IMAX Enhanced в течение ближайших двух лет. При этом первые 100 должны появиться уже в будущем году.

 

IMAX Enhanced контент предназначен для домашнего просмотра и «обещает» пользователям ощущения, сравнимые с теми, что зрители испытывают в коммерческих кинотеатрах. В рамках соглашения две компании совместно работают над новым режимом IMAX, который, предположительно, будет предлагаться потребителям в качестве альтернативы режиму Filmmaker.

 

В настоящее время контент IMAX Enhanced доступен на четырёх стриминг-платформах в 14 странах и поддерживается 17 производителями бытовой электроники, включая Sony, Denon и Marantz. Новые релизы смогут увидеть жители Европы, Северной Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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